CORRIERE FIORENTINO, Campi: cautela sui tempi

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino fa il punto sullo stato del progetto che vedrebbe sorgere a Campi Bisenzio il nuovo stadio della Fiorentina. Stando al quotidiano l'atto dovuto di ieri, la lettera di manifestazione d'interesse per l'area di 36,5 ettari opzionata nei pressi di viale Allende. Rimane la cautela sui tempi, con il Comune di Campi che dovrà pianificare e reperire risorse per costi ulteriori, si legga alla voce infrastrutture. Anche per questo ancora la Fiorentina non ha presentato un progetto definitivo. Sempre ieri è stato approvato il piano strutturale in Comune, e, per un progetto che rischia di entrare in conflitto con la nuova pista di Peretola, gli uomini di Commisso stanno prendendo contatti con Regione Toscana e Toscana Aeroporti. Tra fine giugno e inizio luglio, poi, un tavolo tra sindaci dell'Area Metropolitana: chissà che non sia occasione per un inizio di collaborazione tra Fossi e Nardella.