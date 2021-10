CORR.VENETO, Maleh: ritorno al Penzo con la Viola

Il Corriere del Veneto, stamani in edicola, parla anche di Youssef Maleh, esploso al Venezia, prossimo avversario della Fiorentina. Il 23enne tornerà, il prossimo lunedì, nello stadio in cui ha raggiunto la promozione in A coi lagunari l'anno scorso. Non è ancora un titolare fisso - si legge - ma Vincenzo Italiano già lo ha lanciato anche nell’undici base. Non sono state tutte rose e fiori, tuttavia. In estate Maleh aveva lanciato messaggi al Venezia: se la Fiorentina avesse voluto cederlo, la Laguna sarebbe stata la meta preferita.