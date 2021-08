CORR. SPORT, Vlahovic all'Atletico affare fatto

Sarà Rocco Commisso a decidere sul da farsi per quanto riguarda l'offerta di 70 milioni arrivata dall'Atletico Madrid per Dusan Vlahovic. L'accordo tra la Fiorentina e gli spagnoli sembra essere stato trovato. Il fine settimana insieme al lunedì appena trascorsi sembrano aver indirizzato la trattativa finora rimasta soprattutto a livello di interazioni dirette tra il club spagnolo e Darko Ristic, procuratore del serbo. La Fiorentina, finora, era rimasta sostanzialmente alla finestra, ribadendo ogni volta di non aver ricevuto offerte scritte e ufficiali intorno alle quali appunto discutere un’eventuale cessione del proprio gioiello. Perché lo stesso club viola, nel frattempo, era ed è impegnato a cercare di far sottoscrivere il rinnovo di contratto a Vlahovic portandolo dal 2023 al 2026 con stipendio da tre milioni più bonus a stagione e una clausola rescissoria da almeno settanta milioni da far scattare a giugno 2022. In sostanza, la svolta è arrivata quando l'atletico ha inteso i 50 milioni iniziali come base d'asta per poi arrivare a 70. Lo scrive il Corriere dello Sport.