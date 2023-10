CORR.SPORT-STADIO, Vikingol. Ora il record di reti

FirenzeViola.it

"Vikingol", è il titolo campale del Corriere dello Sport - Stadio dedicato alla Fiorentina. Una squadra con dei numeri offensivi pazzeschi se si pensa che nel 2023 è già andata a segno 94 volte: l'obiettivo è raggiungere la quota di 100 reti in un anno solare e superare poi il record stabilito nel 2015 di 101 gol segnati. Solo Manchester City e Real Madrid continuano ad aver fatto meglio dei viola e finalmente sono arrivati anche quelli di Lucas Beltran che con la doppietta del Franchi ha già conquistato Firenze. Oltre 100 gol in un anno non sono cosa di poco conto. Fra le italiane, nel 2022 ci è riuscito solo il Napoli.