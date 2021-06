CORR.SPORT-STADIO, Gap ampio per Oliveira

Uomini forti sì, follie no. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola, la Fiorentina pensa al centrocampo con la voglia di migliorare il reparto, ma senza farsi prendere per il collo. Così sta accadendo nella vicenda Sergio Oliveira, giocatore che piace molto ma non alle cifre richieste dal Porto che valuta il cartellino 20 milioni di euro. La Fiorentina ne vorrebbe pagare più o meno la metà, considerando che c'è da aggiungerci un ingaggio da oltre 3 milioni di euro a stagione. L'inizio dell'Europeo potrebbe complicare l'affare, ma l'agente Mendes è al lavoro per trovare il punto d'equilibrio giusto.