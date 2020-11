CORR.SPORT, Callejon o Jack? Dipende dal modulo

In vista della gara di domani, Cesare Prandelli studia le disposizioni in campo, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Callejon e Bonaventura si giocano un posto da titolare. Molto dipenderà dal modulo. Se verrà utilizzato il 4-3-1-2, L'ex Milan potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vertice alto a supporto degli attaccanti. Viceversa, col 4-3-3, sarebbe lo spagnolo ad affiancare Vahovic e Ribery nel tridente offensivo. Callejon non ha 90 minuti nelle gambe, ma Prandelli, forte dei cinque cambi a disposizione, conta su una rosa lunga per modificae la fisionomia della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.