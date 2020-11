CORR.FIORENTINO, Il punto: "La campagna di Cesare"

Il giornalista Sandro Picchi sulle pagine del Corriere Fiorentino dice la sua in merito al ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina: "Qualche riferimento però tra quella che è stata la prima squadra di Prandelli e la Fiorentina attuale può almeno incuriosire. La disposizione in campo poteva essere considerata un 4-4-2 , sfumato in 4-3-3 [...]. La prima Fiorentina di Prandelli era, dunque, molto diversa da quella attuale, ma l’allenatore che torna verso il suo passato dopo tanti anni, potrebbe anche ripercorre la strada di una volta almeno per quanto riguarda il modulo portando a quattro i difensori, senza ovviamente inchiodare i terzini a posizioni di sola retroguardia. A centrocampo i compiti e la posizione di Amrabat sembrano il primo nodo da sciogliere e in attacco la scelta del centravanti sembra la più difficile, non perché ci sia un imbarazzo della scelta derivato dalle qualità di Cutrone, di Vlahovic e di Kuoamé, ma dalla finora parziale forza mostrata da tutti e tre, così diversi tra loro fino al punto di non dare l’impressione di superarsi in qualità e rendimento. Luca Toni era Luca Toni".