CORR.FIORENTINO, 40 milioni da rivalutare

L'obiettivo di Cesare Prandelli, scrive oggi il Corriere Fiorentino, non è solo quello di ritrovare gol e punti per uscire dalle zone basse della classifica. Duncan, Lirola, Igor e Quarta: ci sono 40 milioni di acquisti da recuperare per non perdere gli investimenti e rivalutare il mercato di Pradè. È la "panchina d'oro" della Fiorentina. Quattro giocatori che non sono ancora riusciti a trovare spazio, a cui andrebbe aggiunto anche Cutrone. Duncan è il centrocampista meno utilizzato con 161 minuti in campo, Quarta non si è inserito ancora al meglio e Lirola e Igor ormai sono relegati alla panchina. Adesso si tratta di capire, anche grazie al lavoro di Prandelli, se in fase di mercato la società ha sopravvalutato i rinforzi in questione o se ancora debbano semplicemente far vedere il repertorio migliore