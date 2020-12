CORR. DELLO SPORT, Rocky Ribery carica il destro

Franck Ribery è tornato ai suoi livelli, caricato dalle note di Eye of the Tiger e dal film Rocky Balboa che ha visto in questi giorni. Con la Juventus è salito in cattedra sfornando un assist - simbolo della sua classe - per Vlahovic. Il Francese ha come obiettivo primario di mettere all'angolo il Bologna e di innalzare il livello del gioco della Fiorentina. La serietà e la fame del campione si sono viste il giorno di Natale, quando si è allenato nella sua palestra di Monaco col supporto dei figli. Prandelli ha più volte sottolineato la sua importanza, per questo è al lavoro per creare una squadra che impreziosisca il suo gioiello. A Ribery anca solo il gol. Non è il suo mestiere, certo, ma sarebbe comunque uno slancio in più. Lo scrive il Corriere dello Sport.