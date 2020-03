CORONAVIRUS, Un dirigente di A: "Governo si ricordi"

L'emergenza Coronavirus inciderà molto sui bilanci dei vari club di Serie A che rimborseranno, anche se non tutti, i biglietti e gli abbonamenti già venduti, in attesa di sapere se il campionato proseguirà regolarmente. A La Gazzetta dello Sport un dirigente di club, che ha preferito però rimanere anonimo, ha affermato: "Il calcio non si ferma, anche e soprattutto per la sua funzione sociale, e ha peraltro garantito la continuazione del business delle scommesse e quindi del suo gettito nelle casse dello Stato. In futuro, quando l’emergenza sarà finita e si tratterà di valutare i danni economici del Coronavirus, ci aspettiamo che il Governo si ricordi del contributo dato dal nostro settore".