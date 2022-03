COR. SPORT, Il Verona ferma di nuovo la Fiorentina

Fiorentina -Verona è una frenata per le ambizioni di entrambe: il Corriere dello Sport commenta così l'1-1 maturato nella domenica pomeriggio del Franchi, risultato che sorride solo alle romane, che allungano il vantaggio in classifica. Succede tutto in un tempo: prima lo splendido gol di Piatek (sesto con la maglia viola), poi il rigore procurato da Lasagna per un fallo di Milenkovic e trasformato da Caprari. Dopo un inizio positivo culminato col gol dell'1-0, la Fiorentina accusa il pressing avversario e va in difficoltà, rischiando di capitolare su un contropiede in cui Terracciano si supera su Lasagna. Nella ripresa la musica cambia con l'ingresso di Sottil, Duncan e Callejon e la Fiorentina sfiora il gol, ma ai giglaiti manca ancora una volta il guizzo finale.