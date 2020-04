COR. FIO., Kouamé: "Ripartire, ma con l'ok dei medici"

Christian Kouamé, attaccante viola arrivato a gennaio dal Genoa, ha parlato al Corriere Fiorentino: "Riprendere il campionato? Sì, ma con l'ok dei medici", titola il quotidiano. Il classe '97 ha praticamente smaltito l'infortunio: "Non vedo l'ora di tornare in campo, il calcio per me è soprattutto gioia. Chiesa? Con lui potremmo formare un ottimo tandem d'attacco. La crisi? Ora il governo dovrebbe aiutare le società dilettantistiche".