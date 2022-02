COPPA ITALIA, Trasferta al Franchi vietata a tifo Juve?

Secondo il Corriere Fiorentino, al più tardi domani la società viola renderà noti prezzi e modalità di acquisto dei tagliandi per l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus al Franchi. I biglietti in vendita saranno oltre 30 mila, con la speranza del club di arrivare ovviamente al sold out. Nella prima fase di prelazione infatti, sarà possibile comprare biglietti solo per i possessori di Viola Card. Questo anche per evitare pericolosi incroci con la tifoseria avversaria: è addirittura probabile che la trasferta venga vietata ai sostenitori bianconeri, specie dopo le tensioni tra tifosi per la cessione di Vlahovic.