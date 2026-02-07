Contro il Torino per il quarto clean sheet: i numeri in Serie A di De Gea

Non è sicuramente la miglior stagione della carriera quella che sta vivendo alla Fiorentina lo spagnolo David De Gea. Nessuno infatti in Serie A quest'anno ha preso così tante reti dalla distanza, nove, il 25% del totale. E in più di un'occasione la leggenda dello United non è stata impeccabile.

De Gea rimane comunque un fattore positivo, formidabile nei riflessi sulla linea di porta, ma la sua stagione è sotto tono anche per un altro numero: il saldo degli xG evitati, la misura che cerca di stabilire quante reti sono state cancellate dall'intervento del portiere, segna -1,6: peggio hanno fatto solo Sommer e Montipò. Gli errori di De Gea, rimarca il Corriere dello Sport, condizionano la difesa, e viceversa. Il ragionamento su un pacchetto che mal funziona da inizio stagione è collettivo, soltanto in 3 occasioni su 23 la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata.

