Contro il Genoa Vanoli con i ranghi quasi al completo: Piccoli scalda i motori

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Dopo due partite a secco di gol, la Fiorentina vuole tornare a giocare con un centravanti di mestiere dal primo minuto e, nel piovoso pomeriggio che può regalare la matematica certezza della salvezza in campionato, Roberto Piccoli scalda i motori e si candida fortemente per una maglia da titolare. L’ex Cagliari ha smaltito le noie all’adduttore che lo avevano tenuto fuori con Sassuolo e Roma e ieri ha svolto tutta la rifinitura insieme ai compagni. E mentre Moise Kean prosegue nel suo lavoro di recupero dall’infortunio alla tibia con la sfida con la Juve nel mirino, Vanoli ritrova fra i convocati anche Niccolò Fortini, recuperato dopo il lungo doppio infortunio a schiena e adduttore, e Luis Balbo, uscito ammaccato col Sassuolo per una botta.

Ranghi quasi al completo, dunque, per Paolo Vanoli che, anche in un match di relativa tranquillità come quello con il Genoa, vuole giocarsela con i migliori a disposizione. Lo riporta La Repubblica.