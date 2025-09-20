Contro il Como per invertire la tendenza, Pioli non partiva così male dal 2013

Contro il Como per invertire la tendenza, Pioli non partiva così male dal 2013
Ripartendo dalle parole di ieri di Stefano Pioli in conferenza stampa La Repubblica (Firenze) oggi in edicola analizza i temi relativi al match, in programma domani pomeriggio al Franchi alle ore 18:00, tra Fiorentina e Como. Per i viola è una sfida importantissima visto che dopo tre giornate hanno collezionato appena due punti, due pareggi contro Cagliari e Torino una sconfitta contro il Napoli. Se torniamo indietro nel tempo non troviamo una partenza così a rilento dei gigliati da sei anni, era la stagione 2019-2020, la prima dell'era Commisso.

Stefano Pioli invece non racimolava appena due punti nelle prime tre giornate addirittura dal campionato 2013-2014, quando allenava il Bologna. Ripartendo dal finale di gara contro il Napoli, dalla reazioni vista negli ultimi 15 minuti, contro il Como Pioli e la Fiorentina proveranno ad ottenere i primi tre punti di questa nuova Serie A.