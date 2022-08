CONFERENCE, Occhio al Twente e a... Nainggolan

Tra le papabili avversarie viola in Conference, quella che balza all’occhio come in teoria la più complicata è l’Anversa. Quarta nello scorso campionato belga e allenata da un volto noto anche dalle nostre parti come Mark Van Bommel ( al Milan nel 2011-2012), può contare su calciatori di qualità ed esperienza. Esempi? Radja Nainggolan in primis, ma anche l’ex Tottenham Toby Alderweireld che in passato ha già giocato contro la Fiorentina. Ha iniziato la stagione ed in campionato l’ultima gara è stata vinta per 1-0 (contro il Waregem, rete di Balikwisha). Messo bene fisicamente c’è anche il il Twente, che per passare dovrà superare il Cukaricki Belgrado, formazione serba piazzatasi terza nell’ultimo campionato. Sarebbe un bell’incrocio per i serbi viola partendo da Jovic e finendo, forse, con Milenkovic. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.