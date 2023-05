CONFERENCE, Biglietti per Praga in vendita da oggi

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino c’è un pensiero a rendere meno dolorosa la sconfitta dell’Olimpico: Praga. Ieri, la Fiorentina, ha finalmente reso note le modalità di vendita dei biglietti per la partita in programma (contro il West Ham) il prossimo 7 giugno alla Eden Arena. La prelazione sarà quindi divisa in tre fasi: nella prima (dalle 18 di oggi fino a domenica) potranno acquistare i biglietti coloro che hanno sottoscritto sia l’abbonamento al campionato sia il mini-abbonamento di Conference League e sostenuto almeno una trasferta europea. In un secondo momento (dal 29 al 30 maggio), toccherà a chi ha sottoscritto l’abbonamento al campionato o il mini-abbonamento di Conference League e sostenuto almeno una trasferta europea. Infine (dal 31 all’1 giugno) via libera a coloro che hanno fatto almeno una trasferta europea nella stagione in corso. A tutti, la società invierà tramite email un codice univoco per procedere all’acquisto direttamente dal sito della Uefa, e tutte le istruzioni necessarie.