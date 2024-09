COMMISSO: "Senza stadio di proprietà impossibile aumentare i ricavi"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso ha parlato anche di una questione delicata come la questione stadio. Queste le sue parole:

Visto il Viola Park, qualcuno si sarà pentito di non averla aiutata a fare anche un nuovo stadio a Firenze?

"Tocca un tasto dolente. Il sistema italiano purtroppo è una disgrazia, non solo per noi, ma per chiunque voglia creare e investire. I Comuni sono proprietari di tutto e mettono mille paletti che alla fine dissuadono i privati ad andare avanti. I proprietari degli stadi devono essere i club, non i Comuni. Non ho colpa, ma la mancata costruzione di un nuovo stadio è il mio più grande fallimento e rimpianto, perché non mi hanno permesso di farlo. In 5 anni non siamo riusciti a combinare niente e ora con i lavori al Franchi ne passeranno altri".

Il Presidente della Fiorentina ha poi continuato sulla questione stadio:

"È un dolore non essere riuscito in questi 5 anni a convincere l'amministrazione e la politica locale a farmi costruire uno stadio di proprietà invece di ristrutturare il Franchi. È assurdo dopo 100 anni non poter fare uno stadio nuovo a Firenze o vicino. Che devo dire? Non controllo la burocrazia, ma la politica non ha aiutato la Fiorentina nel percorso di modernizzazione. All'estero ovunque andiamo troviamo stadi moderni. Noi invece giochiamo dentro un monumento. Senza lo stadio di proprietà è impossibile aumentare i ricavi: l'alternativa è indebitarsi, ma non è così che si gestiscono e si tengono sane le aziende".

L'idea di partecipare alla ristrutturazione del Franchi, è proprio accantonata?

"Sì, il Comune ha preso i soldi dello Stato, ora finisca la ristrutturazione. Purtroppo se non saranno rispettati i tempi a subirne le conseguenze saranno i tifosi e la Fiorentina".

Se lo aveste fatto voi sarebbe tra gli stadi più belli d'Europa?

"Questo non posso dirlo. In Europa ce ne sono molti bellissimi, in base a diversi bacini di utenza. Con costi conseguenti: quello del Tottenham ad esempio è costato un miliardo, una cifra senza ritorno per Firenze. Ma certamente sarebbe stato un impianto moderno, perfetto per il calcio, multifunzionale, utilizzabile 365 giorni all'anno: avrebbe portato ricavi e sarebbe stato un fiore all'occhiello come lo è oggi il Viola Park".