COMMISSO-NARDELLA, Nubi dopo l'incontro

Ieri pomeriggio è andato in scena l'incontro tra Dario Nardella e Rocco Commisso a Palazzo Vecchio. Ma al termine, come scrive Repubblica, le nubi sono più alte che mai: altra conferenza convocata ad oggi pomeriggio per chiarire una situazione piuttosto ingarbugliata. La frase "non so se si farà" ha posto un nuovo enigma alla questione, anche se quel che trapela dal tavolo di Palazzo Vecchio è tutt'altro, riporta il quotidiano. Un confronto interlocutorio - raccontano - in cui la Fiorentina ha chiarito che intende dotarsi di un impianto da almeno 45 mila posti, con parecchi spazi commerciali e con sky box lungo tutto l’anello. Tutti elementi che spingerebbero a pensare che sul piatto ci sia più la Mercafir del restyling del Franchi. Di ristrutturare lo stadio di Nervi si è parlato ben poco nella riunione. Per nulla di Campi.

Mai però, garantiscono i dirigenti di Palazzo Vecchio, l’opzione zero di non fare nulla di nulla. E del resto, se quella fosse davvero una strada in valutazione, che senso avrebbe avuto per la Fiorentina presentarsi con un avvocato di fama per seguire la partita stadio come Giulio Napolitano, professore di diritto amministrativo all’Università Roma Tre, figlio dell’ex presidente della Repubblica Giorgio? Il quotidiano, dopo questa domanda, conclude con il riportare che l'architetto Casamonti sta lavorando ad un progetto di restyling diverso, che preveda la costruzione di due curve più vicine davanti alle curve attuali. Oggi alle 16.30 forse qualche nube si diraderà.