COMMISSO, L'Italia e il calcio ripartano. Chiesa...

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale è tornato a parlare dei suoi progetti futuri. Il presidente viola prima sottolinea la troppa burocrazia che c'è in Italia, poi dice la sua sulla ripartenza del calcio: "Il calcio e l'Italia devono ripartire, non possono restare fermi ancora a lungo. Il Paese sta andando incontro ad una forte recessione. La mia unica pregiudiziale era il timore che si potesse compromettere la stagione 20-21. Le cose sono cambiate". Infine, dopo aver parlato del padre (perso per il Morbo di Lou Gehrig), la domanda su Chiesa: "Due sono le condizioni per farlo andare via: la prima è che Federico me lo chieda e a oggi non l'ha fatto. La seconda, che l'offerta sia in linea con la valutazione che la società gli attribuisce".