COMMISSO, Incontrerà Nardella dopo il bando

Alla lettera di Rocco Commisso ha risposto un'altra lettera da parte del Sindaco Dario Nardella che si è detto dispisciuta per la scelta presa dal Presidente della Fiorentina. Sia il Corriere Fiorentino che La Repubblica scrivono come il sindaco Dario Nardella mantenga aperte comunque le due strade: per lui l’opzione Mercafir resta, anche se è disponibile a parlare di interventi al Franchi. È questa la reazione, contenuta nella «prima lettera aperta alla città» inviata da Nardella dopo il no alla partecipazione al bando per il nuovo stadio all’area Mercafir da parte di Rocco Commisso. A Palazzo Vecchio però sono convinti che l’opzione Mercafir non sia morta: dopo l’8 aprile, scadenza della gara, le parti si rivedranno. Pure per la convenzione sul Franchi. Sperando che ci si possa occupare di stadio e non di coronavirus.