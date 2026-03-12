Ballottaggio aperto in attacco: Piccoli in vantaggio, ma occhio a Braschi

Fabiano Parisi sarà uno dei pochi titolari in campo anche stasera. Squalificato con il Parma, è pronto a fare il bis tra Conference e sfida salvezza di lunedì sera a Cremona. «Vanoli mi ha dato fiducia e io lo ringrazio. Adesso c’è un altro spirito, anche se tutti sappiamo che dobbiamo dare di più. Mi piace saltare l’uomo e andare all’uno contro uno, ho le caratteristiche per fare l’esterno alto». Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, che poi parla di Fiorentina-Rakow di stasera: questo è il quarto anno che la Fiorentina gioca la Conference e non si è mai fermata prima della semifinale: due secondi posti e un piazzamento tra le migliori quattro, motivo in più per metterci la testa giusta. Staffetta davanti. Roberto Piccoli ha segnato ai polacchi dello Jagiellonia nella gara d’andata giocata a Bialystok e stasera al Franchi Vanoli s’aspetta da lui lo stesso rendimento. L’idea è di mandarlo in campo dall’inizio, il piano gara potrebbe cambiare solo nel caso in cui oggi arrivassero notizie negative da Moise Kean, alle prese con una tibia malconcia.

Scrive la rosea: la speranza resta quella di recuperare l’azzurro per la Cremonese, proseguendo nella staffetta tra i due attaccanti; l’alternativa è preservare Piccoli sostituendolo con Riccardo Braschi, punta della Primavera, per evitare di ritrovarsi senza centravanti in campionato in caso di indesiderati infortuni (vedi Solomon con lo Jagiellonia). Vanoli scioglierà il nodo stamattina anche in base al bollettino di Kean, ma Piccoli resta comunque in netto vantaggio. Piccoli non c’era ancora quando, nel 2023 e nel 2024, la Fiorentina giocò due finali consecutive di Conference, arrendendosi a un passo dalla meta. Ranieri, Mandragora e Dodô, gli unici reduci della prima delusione contro il West Ham, invece sì e potranno raccontargli quanto conta la Coppa e quanto è bello giocarsela fino in fondo, anche senza trascurare il campionato.