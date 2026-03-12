Fiorentina-Rakow nel deserto del Franchi: attesi 7mila spettatori stasera

vedi letture

Sul Corriere dello Sport un'anticipazione sul possibile dato riguardante la cornice di pubblico stasera in occasione di Fiorentina-Rakow: ancora una volta, scrive il quotidiano romano, al Franchi ci sarà il pubblico delle 'piccole' occasioni. E non perché la serata non lo meriti: si gioca per un ottavo di finale europeo ma Firenze da quell'orecchio non ci sente. E allora sarà un Franchi in versione Conference League anche col Rakow: poco più di 7mila biglietti venduti su circa 21mila disponibili e la presenza di oltre 350 polacchi a colorare un pò un'atmosfera certo non da giovedì europeo.