Comuzzo alla prova del 'nove': ecco con chi se la dovrà vedere stasera

Lo spauracchio della Fiorentina non può che essere lui: Jonatan Braut Brunes. Centravanti norvegese classe 2000, cugino di Erling Haaland dal quale sembra proprio aver ereditato il vizio del gol. Ben 20 ne ha realizzati in stagione. Calciatore completo, che probabilmente a fine anno tenterà l’avventura in uno dei Top 5 campionati d’Europa. La difesa di Vanoli, fragile più che mai in questo scorcio di stagione, dovrà prestare particolare attenzione.

Lo scrive la Nazione, che sottolinea poi un uno contro uno che potrebbe essere decisivo per l'esito del match in programma stasera tra i viola e il Rakow: il duello sarà senz’altro quello tra Brunes e Pietro Comuzzo, uno che ha bisogno di recuperare posizioni nelle gerarchie del tecnico. Il ‘Soldato’ viola ha un po’ frenato la sua crescita. Anzi, qualche errore di troppo lo ha messo in discussione nel corso della stagione. Non è più un titolare, ma la chance europea può provare a sfruttarla.