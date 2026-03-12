Ecco il Rakow. Tuttosport titola: "Fiorentina, occhio al cugino di Haaland"

Ancora una polacca sulla strada della Fiorentina che, dopo i playoff con lo Jagiellonia che tanto filo da torcere ha dato ai viola al Franchi, stasera trova il Rakow. Tuttosport dedica un pezzo all'eurorivale dei viola.Tra le prime quattro forze del campionato polacco, il Rakow ha vinto il primo storico scudetto nel 2023 entrando così in Champions, dove ha incontrato l’Atalanta. In questa Conference ha un percorso immacolato, con 4 vittorie e 2 pareggi nella fase a girone unico dove si è classificata 2ª. Già da questi dati si capisce che affrontarla non è semplice, squadra molto fisica e che fa della difesa un punto di forza. La stella, intorno al quale il giovane allenatore Tomczyk ha costruito il suo 3-4-2-1, è l’attaccante norvegese Jonathan Braut Brunes, cugino di Haaland e piede caldo come lui. In stagione, tra tutte le competizioni, ha già segnato 20 gol.

In Europa, il miglior marcatore è però Lamine Diaby-Fadiga con 6 reti. Parentela importante anche per il difensore Fran Tudor, nipote del tecnico del Tottenham Igor. Tomczyk, subentrato al più esperto Papzun passato al Legia, si ispira a Gasperini e alla Serie A: «Il campionato italiano è uno dei migliori, c’è tanto da imparare a livello difensivo. Tra gli allenatori Gasperini è stata fonte d’ispirazione per tutti noI».