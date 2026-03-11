Il Mago Forest: "Vlahovic rubato alla Fiorentina, come in un romanzo"
In una intervista concessa a Tuttosport, il Mago Forest, tifoso bianconero 'soft', come lui stesso si definisce, parla della Juventus e della love story tormentata con Dusan Vlahovic: "Quella di Vlahovic alla Juventus sembra un romanzo perché l'abbiamo rubato alla Fiorentina che già ci odiava prima. Poi è diventato il titolare inamovibile, poi il titolare da cedere e anche il titolare infortunato. È stato il nostro capocannoniere ma an che l’attaccante che non la buttava mai dentro. È stato tutto con noi.
E chissà come ha vissuto questo ragazzo tutte queste situazioni. Fino all'altro giorno era dato per perso adesso si sta parlando invece di tenerlo. E teniamolo. A qualsiasi cifra? Sì, tanto non devo mica pagare io…".
