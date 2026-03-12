Come sta Kean? Ancora incerta la sua presenza a Cremona: il punto

Non sarà della partita stasera, ma Moise Kean tiene comunque banco come pensiero fisso nella testa di tutti i tifosi viola, e non solo. L'attaccante, alle prese con un problema alla tibia che si trascina da mesi, ha saltato l'ultima gara di campionato e in questi giorni la Fiorentina (intesa come tutto lo staff di Paolo Vanoli) sta cercando di capire che garanzie possa dare per il finale di stagione.

Il Corriere dello Sport fa il punto, scrivendo che per Kmb il programma è quello già definito dopo Udine e che aveva la Cremonese quale obiettivo finale, ma la sua presenza lunedì allo Zini è tutt’altro che certa a oggi e le valutazioni cliniche sulla tibia continueranno di giorno in giorno fino alla partenza per la Lombardia. Se il percorso di recupero avrà dato l’esito sperato, Kean salirà sul treno insieme ai compagni, altrimenti il nuovo punto d’arrivo sarà l’Inter domenica 22.