FirenzeViola Toto-formazione: tutti d'accordo, sarà una Fiorentina B. Dubbi sul modulo e sul terzino sinistro

Sarà una Fiorentina B. Questo quello su cui concordano un po' tutti i quotidiani oggi: perché stasera c'è il Rakow, gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League, ma fra quattro giorni c'è la partita della 'vita', lo scontro salvezza contro la Cremonese. Le scelte di Paolo Vanoli sono prese soprattutto in funzione di Cremona. E così ci sarà Oliver Christensen in porta, Moise Kean sarà ancora una volta risparmiato, così come altri tre big, Dodo, Marin Pongracic (squalificato) e Nicolò Fagioli (inserito soltanto da Tuttomercatoweb come titolare). Non ci saranno neanche Daniele Rugani e Marco Brescianini, fuori dalla lista Uefa, così come Manor Solomon (infortunato).

Nel toto-formazione sui giornali di oggi tante diverse versioni di Fiorentina, con i quotidiani che si sono divertiti a 'dare i numeri': 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1...tutti virtuosismi che non cambiano la sostanza. Ci sarà Pietro Comuzzo, così come Cher Ndour, Fabiano Parisi in alto a destra e Roberto Piccoli al centro dell'attacco. Tutti d'accordo (o quasi) anche su chi giocherà come esterno basso a sinistra. Quasi tutti danno Luis Balbo (venezuelano classe 2006, una sola gara da titolare in prima squadra, in Coppa Italia, contro il Como) come 'starter', si distingue solo Repubblica che inserisce Robin Gosens dal 1'. L'altra grossa differenza sostanziale riguarda la Gazzetta dello Sport, l'unica a inserire Jack Harrison in campo. Per il resto stesse scelte, ma con forma diversa. Ecco il toto-formazione di quotidiani e siti specializzati:

Corriere dello Sport: Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora, Ndour; Parisi, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

Gazzetta dello Sport: Fiorentina (4-3-3): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Fabbian, Ndour, Fazzini; Parisi, Piccoli, Harrison.

Tuttosport: Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora, Ndour; Parisi, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

Corriere Fiorentino: Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora, Ndour; Parisi, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

La Nazione: Fiorentina: (4-1-4-1): Christensen, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo, Ndour, Parisi, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Piccoli.

Repubblica (Firenze): Fiorentina (4-3-3): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Fazzini.

FirenzeViola.it: Fiorentina (4-1-4-1): Christensen, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo, Ndour, Parisi, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Piccoli.

Tuttomercatoweb.com: Fiorentina (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Fagioli; Parisi, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.