Kean rimane il primo obiettivo del Milan. E la Gazzetta lo inserisce già nell'attacco dei rossoneri

vedi letture

Moise Kean torna al centro delle riflessioni del Milan per il futuro dell’attacco. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega: durante un recente confronto a Milanello tra l’Ad Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, tra i temi principali legati al mercato rossonero è emersa proprio la necessità di inserire una vera prima punta capace di garantire gol e peso offensivo anche in Europa.

La possibile qualificazione alla prossima Champions League porterebbe nelle casse del club circa sessanta milioni di euro, cifra che la società è pronta a reinvestire sulla squadra secondo la linea strategica adottata negli ultimi anni: quanto generato dal campo viene destinato a rafforzare il gruppo. Con eventuali cessioni e i riscatti dei giocatori attualmente in prestito, il budget complessivo per il mercato potrebbe superare i cento milioni.

In questo scenario, Kean rappresenta uno dei profili più apprezzati da Allegri. L’attaccante italiano ha già lavorato con il tecnico durante l’esperienza alla Juventus e risponde all’identikit cercato dall’allenatore: fisicità nei duelli, profondità e velocità nelle ripartenze. Qualità che si sposano con l’idea di gioco dell’allenatore e che potrebbero completare un reparto offensivo dove spesso sono stati adattati giocatori con caratteristiche diverse.

Prima della stagione complicata vissuta con la Fiorentina, Kean aveva dimostrato di poter essere un attaccante da doppia cifra, chiudendo il campionato precedente con 19 gol che gli erano valsi il secondo posto nella classifica marcatori. La sua clausola rescissoria, fissata a 62 milioni e valida nelle prime settimane di luglio, rappresenta un punto di riferimento ma non necessariamente il prezzo definitivo dell’operazione. La Gazzetta inserisce già Kean nel 'campetto' del Milan che verrà. Le alternative a Kmb sono Guirassy del Dortmund e il solito Vlahovic, se la trattativa con la Juve per il prolungamento non si concludesse con il lieto fine.