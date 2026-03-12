Non solo De Gea: la Juventus punta anche un altro big per la porta, occhi sul Dibu Martinez

La Juventus guarda al futuro tra i pali e il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Emiliano Dibu Martinez. Il portiere argentino, protagonista nel trionfo dell’Argentina all’ultimo Mondiale, potrebbe lasciare l’Aston Villa in estate dopo aver maturato la sensazione che il suo ciclo a Birmingham sia vicino alla conclusione. Lo rivela Tuttosport: negli ultimi giorni il club bianconero ha effettuato un primo sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione. Martinez rappresenterebbe un profilo ideale per esperienza, leadership e personalità, qualità ritenute fondamentali per rafforzare il reparto portieri della Juventus. In vista della prossima stagione, infatti, almeno uno tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio potrebbe lasciare Torino, aprendo così la strada a un nuovo numero uno.

Secondo Tuttosport il possibile affare resta comunque legato anche ai rapporti tra Juventus e Aston Villa su un altro fronte di mercato: quello che riguarda Douglas Luiz, tornato in prestito ai villains ma di proprietà dei bianconeri, brasiliano su cui il club inglese vanta un diritto di riscatto da 25 milioni più 3,5 di bonus. I Villans sono orientati a trattenerlo, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma potrebbero tentare di negoziare uno sconto con i bianconeri. Da lì potrebbe nascere un dialogo più ampio che coinvolga anche il Dibu. L’argentino, 33 anni, percepisce circa 5 milioni netti a stagione e chiederebbe un contratto triennale. Condizioni impegnative, ma coerenti con il valore di un portiere considerato tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Per ora si tratta solo di primi contatti, ma nel mercato, come spesso accade, basta una telefonata per aprire scenari inattesi. Ricordiamo che nelle scorse settimane, per la porta della Juventus, si era fatto anche il nome di un altro veterano dei pali, David De Gea, che potrebbe lasciare la Fiorentina a giugno.