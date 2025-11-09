Nessuna rivoluzione tattica o di uomini, Vanoli ha lavorato sulla testa dei giocatori

vedi letture

Paolo Vanoli magari non firmerà una rivoluzione tattica e di uomini immediata nel gruppo dei titolari che scenderanno in campo a Marassi oggi per Genoa-Fiorentina. Probabilmente gli undici di Pioli saranno (quasi e ancora) gli undici del nuovo allenatore. Semmai qualcosa,il nuovo allenatore dovrà aver provato già a cambiare nella loro testa. Per cancellare quell'apatià, diventata poi non gioco, che Pioli non è stato capace di resettare domenica dopo domenica. Partita dopo partita, riporta La Nazione, ci sono giocatori, da Dodo a Fagioli a Nicolussi Caviglia o anche capitan Ranieri, che sembrano aver segnato il passo a livello di concentrazione, rendimento,motivazioni.

Giocatori di qualità che la loto qualità sembrano averla lasciata troppe volte nello spogliatoio. O forse a casa,magari al Viola Park. Ecco da oggi tutto dovrà prendere un misura e una visione diversa. C'è da battere un Genoa incattivito e impaurito che però può far del male a tutti.