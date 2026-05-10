Chances di permanenza vicino alla zero per Vanoli, Repubblica: "Incontro con Paratici per l'addio"
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Le chances di permanenza alla Fiorentina di Paolo Vanoli sono ridotte quasi allo zero e in settimana ci sarà un incontro con Paratici per annunciare l’addio, questo quanto riporta stamani La Repubblica. Il tecnico ai giocatori, in vista della sfida contro il Genoa, ha chiesto l’ultimo sforzo, vincere una partita in casa che significherebbe per lui molto nell’unire il punto di partenza, Genova, con quello di arrivo: il Genoa e la salvezza a due giornate dalla fine tutt’altro che scontato proprio sei mesi fa.
Il tecnico ha lavorato in settimana nel recupero dei giocatori, nel portare altri reduci da infortuni al 100%, ma soprattutto sull’aspetto mentale di una squadra che, nelle ultime settimane, vicina all’obiettivo, si è fermata.
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