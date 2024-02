CHAMPIONS, Viola in calo, ma ha ancora qualche chance

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio con un’analisi sulla corsa alla Champions League, che dal prossimo anno potrebbe avere 5 italiane nella competizione e molti più soldi in palio. Tra le squadre in corsa il quotidiano inserisce comunque la Fiorentina, una squadra che non era stata costruita per un obiettivo così grossa ma che, nonostante il momento di crisi, qualche possibilità ce l’ha.

L’anno scorso i viola a questo punto del campionato avevano 7 punti in meno e se riuscirà a ripetere il cammino del ritorno (25 punti in 13 partite), concluderebbe a quota 63 e nelle due stagioni precedenti Atalanta e Lazio arrivarono quinte con 64 punti. In tal senso, per i Viola, saranno fondamentali gli scontri che avranno tra la 28^ e la 31^ giornata di Serie A, contro Roma, Atalanta, Milan e Juventus.