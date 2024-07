CENTROCAMPO, Sos mediana: chance per Amatucci?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo la tripla uscita a centrocampo (con gli svincoli di Bonaventura, Castrovilli e Duncan), la Fiorentina si ritrova con un reparto cortissimo A inizio ritiro saranno solo sedici i superstiti della finale di Atene, ma il 'fuori-tutto' dei viola fa impressione soprattutto se ci concentriamo su un reparto, quello di centrocampo, in cui ad oggi l'unico punto di continuità rispetto alla gestione precedente sarà Mandragora. Un reparto che a causa della congestione delle trattative si ritroverà anche Amrabat, oltre a Gino Infantino, comparsa della scorsa stagione.

Per far di necessità virtù ci sarà bisogno di dare una chance ad Alessandro Bianco, pronto dopo un anno di prestito alla Reggiana a un anno da protagonista in Serie A, ma anche a due altri rientri dalla B, Lorenzo Amatucci e Costantino Favasuli, entrambi alla Ternana nell'ultimo anno. Ecco quindi che il desertico reparto mediano dei viola potrebbe diventare soprattutto per loro, almeno nella prima parte di ritiro, terreno fertile per conquistare Palladino. Lo scrive il Corriere dello Sport.