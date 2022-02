CENTROCAMPO, Maleh è favorito su Castrovilli

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione Torreira non è ancora al meglio e per questo potrebbe riposare (al suo posto Amrabat, che ha risposto in modo convincente) mentre insieme a Bonaventura, nel ruolo di mezzala sinistra, Maleh stavolta parte davanti a Castrovilli e Duncan. In attacco infine due (timide) certezze e un dubbio amletico: Piatek e Gonzalez viaggiano spediti verso una maglia da titolare, mentre per il secondo ruolo di esterno lontano in tre per una maglia, con Saponara in vantaggio su Sottil e Ikoné.