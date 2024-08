CENTROCAMPO, Da McKennie a Casadei: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All’interno delle sue pagine in edicola, il Corriere dello Sport cerca di delineare la situazione del mercato per il centrocampo della Fiorentina. Oltre a Tanner Tessmann, le altre piste sembrano particolarmente fredde. Per quanto riguarda Weston McKennie, il centrocampista della Juventus resta nel mirino della dirigenza viola: i contatti sono avviati direttamente con il procuratore del giocatore, ma l'accordo non è ancora definito e dipende dalla disponibilità della Juventus a trattare. Allo stesso tempo, l'interesse per Lovric è momentaneamente sospeso a causa delle elevate richieste dell'Udinese, che la Fiorentina trova attualmente troppo alte. La società viola potrebbe cercare di rinegoziare in futuro, possibilmente dopo alcune cessioni.

Oltre ai profili d’esperienza, ci sono anche trattative per due giovani italiani, Bove e Casadei. Il primo, rimane una possibilità, ma il prezzo richiesto dai giallorossi, circa 20 milioni, è considerato eccessivo dalla Fiorentina. La situazione potrebbe evolversi se la richiesta fronte Roma dovesse diminuire. Infine, Casadei, centrocampista del Chelsea, è un altro nome sotto osservazione. Tuttavia, la Fiorentina ha fatto marcia indietro dopo il rifiuto degli inglesi di trattare una cessione in prestito con diritto di riscatto. Resta da vedere se ci saranno nuovi sviluppi da parte dei blues.