Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, venerdì 12 dicembre 2025.
Tracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercatodi Luca Calamai
FirenzeViolaFirenze snobba la Conference: un record negativo d'affluenza che c'entra poco coi risultati
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
