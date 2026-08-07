Per la Fiorentina rimane in piedi la pista Pinamonti: il Sassuolo chiede 15 milioni
La ciliegina è Franco Mastantuono, arrivato ieri, ma mancano ancora alcune guarnizioni per la torta, nello specifico gli esterni: la Fiorentina continua a muoversi su più fronti in un mercato che resta tutt'altro che chiuso. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega come la priorità resti l’acquisto di un esterno offensivo di livello da regalare a Fabio Grosso. Da definire anche il futuro di Roberto Piccoli, seguito da Genoa e Bologna: in caso di partenza, i viola valutano profili alternativi come Andrea Pinamonti del Sassuolo.
Attenzione anche al centrocampo, dove Nicolò Fagioli non è considerato incedibile: davanti a un’offerta importante, soprattutto dalla Premier League, la Fiorentina potrebbe valutare la cessione. In caso di addio, il primo nome resta Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Intanto è ai dettagli la partenza di Nicolas Valentini, vicino al trasferimento definitivo all’Alavés per una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro.
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