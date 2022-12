CASO JUVE, Ecco le società toscane che rischiano

Il caso legato alla Juventus è sicuramente uno degli argomenti del momento di tutto il calcio mondiale. Fra le società toscane non ci sono momentaneamente indagati, ma i pubblici ministeri torinesi stanno valutando se inviare gli atti alle procure competenti. Tra le carte spuntano le trattative più disparate, tra cui quella con il Pisa, per Stefano Gori, finito alla Juve per 3,2 milioni di euro, con la contestuale cessione allo stesso Pisa di Leonardo Loria, per 2,5 milioni di euro. Per gli inquirenti questi si trattano di prezzo gonfiati. Inoltre Gori non è mai stato utilizzato da nessuna squadra della Juventus e dopo solo sei mesi è stato girato in prestito sempre al Pisa. Anche il prezzo di Loria non torna agli inquirenti, soprattutto se si pensa che tutto il parco giocatori dei toscani aveva un valore di 16 milioni. Fra il Pisa e la Juventus non è passata inosservata nemmeno un'intercettazione dove Paratici cerca di convincere Corrado, dg del Pisa, per portare l'attaccante Lucca in bianconero. Altre società toscane nel mirino sono Empoli e Grosseto. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.