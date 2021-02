CARPANESI, Viola, lo Spezia come ultima spiaggia

INDISCREZIONI DI FV BARRECA, ECCO PERCHÉ NON È STATO CONVOCATO Antonio Barreca non è stato convocato ma non c'è nessuna scelta tecnica dietro l'esclusione dai 23, visto il ritorno dal Sudamerica di Maxi Olivera e dunque più giocatori utilizzabili sulla fascia sinistra. Il terzino infatti non sta bene da... Antonio Barreca non è stato convocato ma non c'è nessuna scelta tecnica dietro l'esclusione dai 23, visto il ritorno dal Sudamerica di Maxi Olivera e dunque più giocatori utilizzabili sulla fascia sinistra. Il terzino infatti non sta bene da... NOTIZIE DI FV FOTO FV, PIANTATO L'ALBERO IN RICORDO DI CICCIO RIALTI Si è svolta questa mattina presso i giardini pubblici di Campo di Marte la cerimonia in memoria di Alessandro Rialti, storica firma del giornalismo sportivo fiorentino scomparso all'improvviso lo scorso 5 aprile all'età di 69 anni. A pochi metri da... Si è svolta questa mattina presso i giardini pubblici di Campo di Marte la cerimonia in memoria di Alessandro Rialti, storica firma del giornalismo sportivo fiorentino scomparso all'improvviso lo scorso 5 aprile all'età di 69 anni. A pochi metri da... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi