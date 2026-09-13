Capello, monito a Kean: "Al Como non c'è spazio per prime donne"
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Fabio Capello, allenatore e oggi opinionista tv, in un'intervista concessa a La Provincia in merito al trionfo del Como alla prima apparizione della storia in Champions League, ha parlato anche di Moise Kean, attaccante arrivato dalla Fiorentina nelle ultime ore di calciomercato: "Dipende da come si inserisce. Se vuole essere parte della squadra oppure il giocatore che gioca per sé", ha detto Capello. "Come capirlo? Dallo spirito. In squadre così unite non c’è spazio per prime donne. Se provi a rompere il giocattolo gli altri va a finire che ti emarginano".
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