FirenzeViola La freccia di Vanoli è Njie. E ora per Goncalves il posto è poco

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La casella alla voce gol e assist segna ancora zero ed è il primo aspetto che dovrà migliorare, ma la partita di Venezia ha avuto un protagonista nascosto tra le trame di una partita giocata alla grande da quasi tutti i viola. Chi ha rubato gli occhi è stato Alieu Njie, vera e propria freccia nell'arco di Vanoli pronta ad esplodere all'occorrenza. Un gol clamoroso fallito ma tante, tantissime occasioni e pericoli creati sulla fascia sinistra che sta diventando di sua proprietà. Per curiosità chiedere a Kike Perez, scavalcato con un gesto che ha fatto impazzire i social (che lo hanno paragonato a quanto fece il cestista Allen Iverson anni fa in NBA) dopo un tentativo di simulazione alla bandierina nel secondo tempo. Il tutto con buona pace, almeno per ora, di Pedro Goncalves, botto di fine mercato arrivato dallo Sporting Lisbona che rischia di trovare poco spazio se Njie resterà questo.

Njie conquista tutti

Aveva già assunto i gradi del titolare con Grosso, ma con l'arrivo di Vanoli il ruolo di Njie all'interno dello scacchiere della Fiorentina è diventato ancora più importante. Anche in privato l'attuale tecnico viola già negli scorsi mesi rivendicava come fosse stato lui a lanciare Njie al Torino, oggi se lo ritrova decisamente più maturo e pronto a fare il salto definitivo di qualità. A Venezia gli è mancato solo di incidere sul tabellino, perché poi negli 80 minuti ha avuto grande continuità sia in attacco che in difesa all'occorrenza. Un atteggiamento alle volte un po' alla Leao ma sempre concentrato e pronto a far male agli avversari. I suoi 21 anni in campo non si sono visti.

Pedro Goncalves dovrà aspettare

La sensazione è che l'ala portoghese per adesso dovrà guardare dalla panchina il compagno. Vanoli ha inserito Goncalves in campo a Venezia a 10 minuti dalla fine con il risultato ormai quasi acquisito ma il portoghese ancora fa fatica a recepire i nuovi dettami tattici, tanto che le immagini hanno pescato l'allenatore dare altre indicazioni al suo calciatore appena qualche minuto dopo l'ingresso in campo. Tutto nella norma considerando che Goncalves è a Firenze da meno di 15 giorni e che avrà bisogno di un po' di tempo per capire la sua nuova realtà. Di sicuro Vanoli non ha fretta, sarà difficile togliere dal campo questo Njie.