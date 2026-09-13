Fiorentina subito al lavoro in vista del Pisa. Probabile turnover martedì

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La Coppa Italia era un obiettivo della Fiorentina già a inizio stagione e martedì al Franchi arriverà il Pisa per un derby toscano che vale l’accesso agli ottavi di finale e la possibilità di sfidare il Napoli. Un appuntamento che Vanoli non ha intenzione di sottovalutare, come sottolinea stamani il Corriere dello Sport - Stadio.

Dopo il 4-1 rifilato al Benevento a Ferragosto, la Viola torna a concentrarsi sulla Coppa. E il tecnico ha immediatamente spostato l’attenzione sulla prossima partita: poche ore dopo il rientro dalla vittoria di Venezia, infatti, la squadra era già al lavoro al Viola Park. Seduta di scarico per chi è sceso in campo al Penzo, con particolare attenzione alle condizioni dei singoli, mentre il resto del gruppo ha sostenuto un allenamento più intenso. Occhi puntati soprattutto su Oulai, rimasto in panchina a Venezia dopo il problema muscolare accusato contro il Torino.

Contro il Pisa sarà inevitabile vedere qualche cambio. Vanoli dovrà gestire le energie dopo gli impegni ravvicinati, ma senza perdere competitività. Perché il turnover sarà necessario, non certo l’alibi per abbassare l’asticella: la Fiorentina vuole andare avanti e la Coppa rappresenta una strada da percorrere fino in fondo.