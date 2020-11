CAOS BOLLA, Possibile multa per i viola partiti

I giocatori della Fiorentina usciti dalla bolla per raggiungere le proprie Nazionali potrebbero essere multati. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che sottolinea come Pulgar, Martinez Quarta, Caceres, Milenkovic, Amrabat e Vlahovic abbiano violato il protocollo imposto dalle ASL e per questo potrebbero pagare una sanzione di 400 euro, cosa che invece non farà la Fiorentina poiché ha segnalato l'accaduto agli organi competenti. Coloro che invece sono rimasti nella bolla non dovrebbero raggiungere le rispettive nazionali neanche in un secondo momento.