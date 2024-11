CAMPIONATO, Contro il Verona, Franchi verso il sold-out

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina riparte in campionato dopo la sconfitta contro l'Apoel, con la sfida al Verona di domenica. I viola hanno a disposizione solo pochi allenamenti per preparare la gara contro gli uomini di Zanetti, reduci dalla bella vittoria sulla Roma. La sosta per gli impegni delle Nazionali arriverà poi come una benedizione, permettendo alla squadra di ricaricare le energie prima di un periodo finale d'anno ricco di impegni, tra campionato e Coppa Italia. Nonostante l’assenza di alcuni giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Palladino ha chiesto ai suoi di stringere i denti e ottenere il massimo per mantenere alta la posizione in classifica.

La gara con il Verona ha attirato l'attenzione dei tifosi, tanto che il Franchi ha già registrato il sold-out, con circa 24.000 spettatori. Il club ha messo in vendita circa 400 biglietti di tribuna d'onore e tribuna vip a scarsa visibilità, che verranno venduti rapidamente. La sfida sarà anche un’occasione per rinnovare il gemellaggio storico tra le tifoserie di Fiorentina e Verona. A riportarlo è La Nazione.