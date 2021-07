CALLEJON, La Lazio lo cerca. L'opzione è concreta

Per Josè Maria Callejon il richiamo della Lazio è sempre più forte. L’opzione biancoceleste è più di una suggestione legata al passato. Perché Sarri, arrivato sulla panchina biancoceleste, sta pensando di affidare il ruolo di vice Felipe Anderson proprio allo spagnolo che conosce a memoria le idee e il sistema di gioco del nuovo allenatore. Troppi i quattro milioni richiesti per il giocatore, secondo il club di Lotito. Il "no grazie" dei viola per ora è solo una formalità. Le basi sono note e si tornerà a parlare. Lo scrive La Nazione.