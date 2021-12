CALLEJON, Futuro sempre più lontano da Firenze

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione l’arrivo in viola di Ikonè può avere una lettura immediata anche sul pacchetto degli esterni offensivi del futuro. Così con l’inizio del mese di febbraio, una volta chiuso il mercato, Callejon sarà un giocatore in regime di svincolo e senza un rinnovo del contratto, potrà accettare offerte da altri club per la stagione successiva. Alte quindi, le possibilità che Callejon possa liberarsi a costo zero, visto che con Ikonè, la Fiorentina ha acquistato un esterno d’attacco destinato a prendersi una maglia da titolare nell’immediato ma anche in prospettiva.