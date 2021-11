CALENDARIO, Ora favorevole. Su chi punta Italiano

Il calendario, sulla carta, è favorevole. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i viola, dopo la Sampdoria, ospiteranno Salernitana e Sassuolo e andranno a far visita a Bologna e Verona. Rivali di medio-bassa classifica. In attesa dei rinforzi che dovrebbero arrivare nel mercato invernale Italiano adesso è pronto ad affidarsi a tre giocatori: 1) si aspetta un Vlahovic che continui a segnare gol a raffica; 2) confida molto nel pieno rilancio di Nico Gonzalez che può garantire qualità negli ultimi trenta metri e anche reti e assist; 3) è sicuro della crescita di Bonaventura, che dovrebbe garantire una fase offensiva sempre più incisiva.