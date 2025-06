Calciomercato, fino al 10 giugno finestra aggiuntiva di mercato: poi stop fino al 1 luglio

La Nazione oggi in edicola fa il punto sulle date di questa sessione estiva di calciomercato. Iniziando da una novità, per agevolare le formazioni che saranno impegnate nel mondiale per club, Inter e Juventus per quanto riguarda l'Italia, dal 1 al 10 giugno (fino alle ore 20:00) è stata istituita una finestra aggiuntiva per poter ufficializzare le trattative. Dalle ore 20:01 del 10 giugno giugno al 30 giugno poi, come di consueto, non sarà possibile depositare contratti, mentre il 1 luglio si aprirà la normale sessione estiva di calciomercato. Il termine è stato fissato il 1 settembre alle ore 20:00.